Torna la Serie A: le partite della 25° giornata con le dirette TV, ancora in dubbio Lazio-Torino

Turno infrasettimanale per la Serie A con le partite della 25° giornata.

Lazio-Torino ancora in dubbio per il divieto dell’ASL che impone alla squadra granata di lasciare il capoluogo piemontese. Per la Lega invece si gioca e quindi si va verso un caso uguale a quello già visto con Juvenmtus-Napoli.

In serata la Juventus ospita lo Spezia nell’altro anticipo del martedì. Domani in campo il Napoli nella difficile trasferta con il Sassuolo.

C’è grande attesa per il derby Genoa-Sampdoria.

La capolista Inter attesa dal Parma nel posticipo del giovedì.

Questo il programma completo con le piattaforme dove seguire le dirette TV.

Comments

comments