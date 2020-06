Torna la Serie A: le partite i programma nel weekend e le dirette TV, Verona in campo con sei diffidati

Dopo il successo del Napoli in Coppa Italia, torna anche il campionato di Serie A con i recuperi della 25esima giornata.

In campo l’Inter che battendo la Sampdoria si porterebbe a soli sei punti dalla Juventus capolista.

In campo anche l’Atalanta che vuole battere il Sassuolo per aumentare il vantaggio in classifica su Roma e Napoli blindando così il quarto posto utile per andare in Champions League.

In campo anche il Verona, prossimo avversario del Napoli martedì 23 giugno alle ore 19:30 (DAZN), che affronta il Cagliari con sei diffidati: Faraoni, Rrahmani, Kumbulla, Verre, Pessina e Pazzini.

Questo il programma con in parentesi dove seguire le dirette TV:

SABATO 20 GIUGNO:

– ore 19:30 Torino-Parma (SKY);

– ore 21:45 Verona-Cagliari (DAZN).

– ore 19:30 Atalanta-Sassuolo (SKY);

– ore 21:45 Inter-Sampdoria (SKY).

