Tornano i preliminari di Champions: Napoli alla finestra chi perde va in Europa League

Champions League di nuovo in campo con le gare dei play-off, ultimo turno preliminare. Le sfide non sono più in gara unica ma si giocano con partite di andata e ritorno.

Tra oggi e domani sono in programma le gare di andata dei sei play-off di Champions League. Martedì 29 e mercoledì 30 settembre si giocano le partite di ritorno.

Il Napoli interessato da queste gare perché le squadre eliminate ‘retrocedono’ ai gironi di Europa League dove il Napoli è già qualificato grazie alla vittoria dell Coppa Italia.

Queste le sei gare in programma tutte alle ore 21:00:

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE:

Krasnodar (Russia)-Paok Salonicco (Grecia);

Maccabi tel Aviv (Israele)-Salisburgo (Austria);

Slavia Praga (Repubblica ceca)_Midtjylland (Danimarca).

Gent (Belgio)-Dinamo Kiev (Ucraina);

Molde (Norvegia)-Ferencvaros (Ungheria)

Olyumpiakos Pireo(Grecia)-Omonia Nicosia (Cipro).

