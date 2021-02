Tornano le coppe europee: mercoledì la Juventus, giovedì tocca al Napoli

Dopo lo stop invernale scattato con il termine dei gironi eliminatori lo scorso 10 dicembre, da domani tornano le coppe europee con sei italiane protagoniste dopo l’eliminazione dell’Inter.

Champions League. Come da programma si parte con la Champions League che distribuisce le otto gare dell’andata degli ottavi di finale in due settimane diverse.

Tra le sfide più interessanti Barcellona-PSG (martedì 15 febbraio ore 21:00) e Atletico Madrid-Chelsea (martedì 23 febbraio).

Per quanto riguarda le squadre italiane la Juventus è la prima a scendere in campo mercoledì alle ore 21:00 contro in casa dei portoghesi del Porto.

La Lazio invece affronta il Bayern Monaco a Roma martedì 23 febbraio, mentre l’Atalanta sempre in casa se la vede con il Real Madrid mercoledì 24 febbraio.

Europa League. Sedicesimi di finale che presentano sfide interessanti quali Real Sociedad-Manchester United, Benfica-Arsenal, Lille-Ajax e Salisburgo-Villareal.

Per quanto riguarda le italiane, tutte in trasferta all’andata, la Roma affronta i portoghesi del Braga (giovedì 18 febbraio ore 18:55) e il Milan i serbi della Stella Rossa (giovedì 18 febbraio ore 18:55).

Il Napoli invece è atteso dalla sfida con gli spagnoli del Granada (giovedì 18 febbraio ore 21:00 in chiaro in TV su TV8).

