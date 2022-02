Come riportato da calciomercato.com, il club canadese, dopo l’acquisto di Insigne, ha continuato a guardare in Serie A alla ricerca di altri rinforzi per impreziosire la propria rosa in MLS.

Destro e Belotti i nomi per l’attacco, Mimmo Criscitol’obiettivo numero uno per la difesa. Un obiettivo centrato, visto che le parti hanno trovato un’intesa di massima e nelle prossime settimane il capitano del Genoa dovrebbe lasciare l’Italia per trasferirsi, fin da subito, in Canada

