Tosin Adarabioyo: duttilità difensiva e prestanza fisica

Notizia di oggi è quella di Giuntoli che ha messo gli occhi su Tosin Adarabioyo, attualmente al Fulham ma che è cresciuto nel Manchester City.

Adarabioyo è nato a Manchester, in Inghilterra, il 24 settembre 1997 ma ha origini nigeriane. Quello di Tosin è un profilo che rientra in quello che cerca il Napoli: giocatori giovani e duttili. In questo caso si parla di un difensore di quasi 2 metri (196 cm per l’esattezza) e con un importante prestanza fisica.

Adarabioyo, un difensore duttile e bravo con i piedi

La prestanza fisica di Tosin lo rende, di natura, un buon colpitore di testa. Quello che risalta però è la sua capacità con il suo destro nel lancio lungo, capace di essere preciso anche su lanci molto lunghi a tagliare il campo.

Bravo nel capire le intenzioni degli avversari e di giocare anche d’anticipo, Tosin può coprire sia il ruolo di difensore centrale (quello suo naturale) che quello di terzino destro all’occorrenza. Non gli manca la velocità nel caso in cui va in progressione.

Le prestazioni sportive di Tosin Adarabioyo sono gestite dalla CLOSEVIEW SPORTS MANAGEMENT che gestisce anche il fratello, Fisayo. Attualmente il valore di Tosin, secondo transfermarkt, si aggira sui 15 milioni di euro ed il suo contratto con il Fulham scade nel 2023.

