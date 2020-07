Tosto, intermediario: “Il Napoli non ha nulla da rimpiangere per ieri”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Vittorio Tosto, intermediario, che ha parlato del Napoli riguardo il match di ieri e del mercato.

Di seguito il suo intervento:

“In questa fase della stagione ci si gioca tutto, è un momento delicato anche per quello che concerne la situazione del nostro paese. E’ difficile capire il valore reale del mercato, in questa fase si vanno a cercare le note dolenti all’interno delle gestioni. Il tifoso vuole i risultati, il Napoli ieri però non ha nulla da rimpiangere.

Szoboszlai? Il Napoli a gennaio si è già mosso a centrocampo, in questa fase di mercato gli intermediari spingono per creare interesse, ma non credo che la priorità del club azzurro sia a centrocampo. Piuttosto, se Milik a fine stagione andrà via, è l’attacco a dover essere modellato. Osimhen? In una fase così delicata si cerca di portare a termine delle operazioni anche perché basta una scintilla per sovvertire le cose.

Mi pare di capire che la trattativa Osimhen vada proprio in tal senso: il ragazzo ha cambiato intermediari e questo fa presagire che Napoli non è più la priorità. Questo atteggiamento dispiace perché i ragazzi devono essere uomini e se si vola per dare una stretta di mano ad una società, poi bisognerebbe mantenere la parola data.“

