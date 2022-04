Tosto: “Scudetto? Si vince con i giocatori forti e il Napoli ha Campioni d’Europa, un Campione d’Africa e calciatori di livello europeo“

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto l’agente Vittorio Tosto.

Il Napoli ha nel suo organico giocatori di livello. Scudetto? Si vince con i giocatori forti e il Napoli ha Campioni d’Europa, un Campione d’Africa e calciatori di livello europeo. L’allenatore ha voglia importante di lasciare un’impronta. Nonostante le sconfitte contro Empoli e Spezia la squadra non ne ha risentito psicologicamente. Queste sono tutte cose che mi fanno dire che il Napoli può mettere le mani sullo Scudetto.

Zanoli? Spalletti non è uno che commette errori in tal senso. Se l’ha buttato dentro in una partita decisiva dopo 8 mesi di lavoro c’è un senso. Nel lavoro quotidiano Spalletti è uno dei migliori allenatori d’Italia.

Kvaratskhelia? Lo conosco, non l’ho visto dal vivo e se non lo faccio sono molto scettico, li guardo anche in allenamento e ci vado anche a cena. Non posso dare un giudizio al 100%. Devo dare merito a Cristiano Giuntoli: ha fatto fare una spesa mostruosa per Osimhen, oggi sta diventando ciò che sta diventando. Bisogna fidarsi a occhi chiusi di lui.

La metamorfosi di Lobotka? La fiducia è fondamentale, specie per i giovani, perché lui lo è ancora. Si doveva adeguare a un campionato e una piazza difficili. La fiducia è fondamentale, può portare a cambiamenti di prestazione da una giornata all’altra. Può diventare un giocatore di grande portata ma l’aspetto psicologico è l’80% della gestione di un calciatore”.

Comments

comments