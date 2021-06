Totocalcio, la partenza è rinviata al 2022

Il portale Calcio&Finanza riporta che la partenza del nuovo Totocalcio è rinviata all’anno prossimo per via di alcuni dubbi.

In particolare, dubbi che riguardano la realizzazione degli aspetti tecnici del concorso. La partenza del Totocalcio doveva esserci in concomitanza con la nuova stagione di Serie A, ma alla fine l’Agenzia Dogane e Monopoli ha accolto l’istanza degli operatori di giochi sul rinvio.

Nel comunicato si legge che l’avvio della riforma ci sarà con “il primo concorso del 2022, tenuto conto dell’importanza che riveste il rilancio del Totocalcio nell’attuale situazione in cui versa il settore, dovuta all’emergenza epidemiologica.”

A seguire il comunicato integrale dell’Agenzia sul rinvio:

“Si premette che sia l’Agenzia, sia il partner tecnologico SOGEI, per la parte di rispettiva competenza, hanno rigorosamente rispettato il cronoprogramma per l’avvio del nuovo totocalcio in corrispondenza con l’inizio del campionato di calcio di serie A 2021-2022 (previsto nel mese di agosto 2021).

Ciò chiarito, tenuto conto dell’importanza che riveste il rilancio del Totocalcio e dell’attuale situazione di difficoltà in cui versa il settore – dovuta all’emergenza epidemiologica – si comunica, d’intesa con il Vertice dell’Agenzia, che, in accoglimento dell’istanza formulata dalla maggior parte dei concessionari che rappresentano la quasi totalità del mercato, di richiesta di differimento dell’avvio del nuovo totocalcio, l’avvio della nuova formula di gioco, avverrà con il primo concorso del 2022.

Si rappresenta, nuovamente, l’assoluta necessità di porre in essere, tempestivamente, tutti gli adempimenti di competenza al fine di assicurare la massima fruibilità del prodotto sia in rete fisica che a distanza.“

