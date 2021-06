La trattativa che avrebbe dovuto portare Paulo Fonseca ad essere il nuovo allenatore del Tottenham è saltata per ragioni fiscali.

Un contratto su cui praticamente solo la firma. A riportare l’ultima di mercato è Sky Sport, in particolare Gianluca Di Marzio; il tecnico portoghese in pratica non può firmare per motivi fiscali il contratto con il club inglese.

Il Tottenham subito ha cominciato i discorsi con Gattuso, che stamattina si è liberato ufficialmente dalla Fiorentina.

