Totti festeggia la figlia Isabel con i dolci di Poppella

Ciro Poppella sbarca a Roma. Francesco Totti, l’ex storico capitano della Roma, ha deciso di festeggiare i cinque anni della terza figlia Isabel con i dolci della famosa pasticceria del Rione Sanità a Napoli.

Ricco il buffet salato e dolce preparato da Poppella per il compleanno della figlia del campione giallorosso e di Ilary Blasi. Uno spettacolo di gusto salato e non sono mancati i famosi “fiocchi di neve” che hanno fatto da cornice al party. Dopo le tante feste organizzate per i calciatori del Napoli, quindi, Poppella è diventato un punto di riferimento anche dei campioni di altre squadre. «È stato un onore poter preparare il buffet per Francesco Totti e Ilary Blasi – ha spiegato Ciro Poppella – questo significa che i miei dolci sono molto apprezzati anche in altre città e ho ricevuto i complimenti dall’ex capitano della Roma e da Ilary Blasi».

