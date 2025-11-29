Serie A

Totti: “Maradona è il calcio”

Pubblicato il

Alla vigilia di Roma-Napoli DAZN ha proposto un’intervista a Francesco Totti nel format Legend Road

“Maradona é il calcio! Ho avuto la fortuna di frequentarlo e non dimenticherò mai la considerazione che aveva di me.

Mi considerava il calciatore italiano più forte”

