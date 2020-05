Totti parla di Nedved: “Dovevi vedere come entrava, un assassino”

Francesco Totti ha rivelato, in una diretta Instagram con il conduttore Paolo Bonolis, dei dettagli riguardo un’amichevole giocata a Torino.

Di seguito le sue parole:

“Noi abbiamo giocato un’amichevole a Torino, c’erano anche Nedved e Cristiano Ronaldo. Ma dovevi vedere come entrava Nedved, un assassino. Un assassino, non si fermavano mai poi. Per loro era la partita della vita. La Lazio? Stanno facendo un campionato che nessuno si sarebbe aspettato.

Un applauso va a Inzaghi e alla squadra. Hanno due-tre giocatori che stanno facendo la differenza e Tare è un grande direttore sportivo. Se dovessi decidere io forse farei finire adesso il campionato. È vero, il calcio può essere un aiuto in questa circostanza. Però come fai a iniziare di nuovo? Da dove parti?“

