Totti: “Roma e Napoli possono fare benissimo e molto meglio rispetto alla passata stagione”

In un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola Francesco Totti parla del campionato di Serie A.

Questi alcuni passaggi delle dichiarazioni di Francesco Totti che ha parlato soprattutto della ‘sua’ Roma.

“Siamo solo alle primissime giornate, è ancora tutto in alto mare. La Juve stessa, che ha avuto una

partenza lenta, arriverà. Roma e Napoli possono fare benissimo e molto meglio rispetto alla passata stagione.

Non c’è una squadra capace di distruggere il campionato, tutte le quattro o cinque grandi possono dire la loro. Ma riparliamone molto più avanti, a trequarti di stagione almeno”.

