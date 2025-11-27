Champions league

Tra gli MVP della 5ª giornata anche Scott

Pubblicato il

La UEFA ha annunciato tutti gli MVP della quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2025/26, premiati alla fine di ciascuna partita. Tra loro non poteva mancare l’azzurro Scott McTominay

La scelta, affidata al gruppo di osservatori tecnici UEFA presenti allo stadio, ha celebrato prestazioni individuali di altissimo livello. Tra loro anche Scott McTominay.

Comments

comments

Articoli simili:, , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top