Tra Granada e Benevento il Napoli può recuperare tre giocatori

Continua l’emergenza per un Napoli che ha perso nuovamente Osimhen, ma Gattuso si appresa a ritrovare alcuni giocatori.

Sono tanti i possibili rientri per il Napoli giovedì contro il Granada. Per la sfida di Europa League, dovrebbe recuperare anche Ospina e ci sono buone chances anche che possa tornare a disposizione Hysaj. Lo strappo al polpaccio rimediato nella gara di Coppa Italia contro l’Atalanta può essere superato in tempo utile per la partita di giovedì. Anche Diego Demme sta recuperando, il centrocampista rientrerà contro il Benevento. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.

