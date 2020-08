Tra un’ora c’è Barça-Napoli ma a Sky si parla solo di Juventus

Tra un’ora il Napoli si gioca la partita più importante della stagione ma in studio a Sky si parla solo della Juventus e di Andrea Pirlo.

In studio a SkySport24 nemmeno un accenno alle formazioni ufficiali che si limitano a mostrare nei titoli in basso.

50 minuti in cui si parla solo di Juventus senza fare un minimo accenno alla trasferta più importante della stagione azzurra.

Alle 20:00 comincerà l’effettivo pre partita, vedremo se si discuterà della gara del Napoli oppure se si continuerà a parlare di Juventus e Pirlo…

