Tragedia al circuito motociclistico spagnolo di Aragon. Morto il pilota quattordicenne Hugo Millan dopo un bruttissimo incidente.

Caduto con la moto a 13 giri dal termine, nel tentativo di uscire dalla pista a piedi è stato investito dal polacco Oleg Pawelec. Trasportato in elicottero all’ospedale di Saragozza, per lui non c’è stato nulla da fare.

