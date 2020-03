Tragedia in Spagna. Il coronavirus fa una vittima giovanissima in ambito calcistico. Muore allenatore delle giovanili.

Deceduto all’età di 21 anni Francisco Garcia allenatore delle giovanili dell’Atlético Portada Alta club di Malaga.

Garcia contagiato dal coronavirus, ma aveva altre patologie pregresse.

Gaacia è il sesto decesso per il cornavirus in Andalusia. Finora in Spagna si contano 297 morti e 8.744 contagi.

