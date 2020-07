Trattativa Osimhen, l’intermediario D’Amico: “C’è il silenzio fino alla chiusura”

Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato che per la trattativa per portare Osimhen al Napoli c’è l’intermediario Andrea D’Amico a lavoro.

In più, si parla che l’affare si potrebbe chiudere tra oggi e lunedì. D’Amico, l’intermediario italiano della trattativa, ha rilasciato un breve commento proprio a Radio Kiss Kiss Napoli:

“E’ un’operazione su cui c’è il silenzio finchè non viene finalizzata, quindi io non posso aggiungere altro. Oggi pomeriggio? E’ una cosa in definizione, ma non posso aggiungere altro. A Gattuso piacciono tutti giocatori forti, sono riusciti a fare un asse importante lui e Giuntoli, in modo tale da poter fare questo Napoli sempre più forte.”

