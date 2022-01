Trevisani: “Dal Napoli mi aspetto un girone di ritorno impressionante”

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. le sue parole.

“Secondo me il fatto che la Salernitana abbia giocato le sue due migliori partite contro il Napoli non è casuale, credo che il motivo sia che è un derby. La partita di ieri poteva finire in maniera anche più ampia al netto dei due rigori troppo generosi. Il Napoli nonostante le tante assenze ha continuato a macinare, ha vinto 3 partite su 4 pareggiando una contro la Juventus. Con Osimhen recuperato e con il rientro imminente di Koulibaly mi aspetto che il Napoli faccia un girone di ritorno impressionante come lo scorso anno. Questa è una squadra forte che gioca bene, ha un calcio dentro che non ha nessuna squadra. L’unico svantaggio che ha il Napoli è che si è trovata a perdere la sua colonna portante nella parte centrale della stagione, come è già successo nella scorsa stagione. L’Inter rispetto al Napoli ha l’impegno della Coppa Italia contro la Roma, una partita in più che non è per niente facile. Praticamente i nerazzurri avranno Milan, Roma, Napoli, una partita di campionato e poi il Liverpool. Questo sarà il mese che decide la stagione. Il dato della Juventus di ieri non mi sorprende. Almeno in questa stagione la squadra di Allegri ha sempre cercato di non perdere negli scontri diretti, la differenza è che quando era una squadra più qualitativa riusciva in qualche modo a risolvere la situazione, adesso i giocatori sono questi. Mi sorprendo di quelli che si sorprendono, la Juventus non ha mai giocato bene nella gestione Allegri”.

