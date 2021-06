Riccardo Trevisani, noto telecronista di SkySport, ha parlato ai microfoni di Radio KissKiss Napoli. Queste le sue parole su Insigne.

“Insigne può essere la stella della Nazionale. Deve aiutarsi trovando continuità anche nei primi tempi, giocando sempre al livello dei secondi tempi. Insigne è uno dei pochi non replicabili a disposizione di Mancini, non c’è un calciatore a lui similare. E’ unico. Io sogno vedere quel tiro a giro che ha fatto 3-0 contro la Turchia per un 1-0”.

