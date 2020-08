Triangolare Napoli: ampliati gli accessi allo stadio Patini di 280 posti

A seguito dell’ordinanza della giunta regionale Nr. 81 del 28 agosto 2020, che ha recepito la richiesta del Sindaco di Castel di Sangro, si comunica che il numero complessivo di posti a sedere presso lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro sarà ampliata, per la gara di oggi, di circa 280 posti.

Pertanto l’acquisto dei biglietti aggiuntivi, essendo esauriti già da stamane i 1000 disponibili precedentemente autorizzati, sarà possibile al seguente link:

https://sport.ticketone.it/event/it/47027/90600215/napoli%20aquila%20castel%20di%20sangro%20triangolare?p=g1vafvqre

PROGRAMMA TRIANGOLARE 28/08

Gara 1: h. 17:30 Castel di Sangro vs ASD L’aquila 1927

Gara 2: h. 18:30 SSC Napoli vs perdente Gara 1

Gara 3: h. 19:30 SSC Napoli vs vincente Gara 1

Si ricorda inoltre che gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento, per i bambini valgono le norme generali, sotto 6 anni non è obbligatorio l’uso della mascherina.

Gli spettatori dovranno mantenere un distanziamento di sicurezza di almeno un metro.

I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva con personale di sicurezza, il quale vigilerà affinché non venga superata la capacità del massimo di affollamento di ogni area, facendo rispettare sia l’utilizzo della mascherina di protezione che la distanza interpersonale di almeno un metro al fine di evitare assembramenti. Inoltre, agli ingressi verrà misurata la temperatura corporea, tutti coloro che avranno una temperatura pari o superiore ai 37,5° non saranno ammessi all’interno dell’impianto.

Si invitano i tifosi a contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica, di lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico.

Si ricorda, infine, che per accedere allo Stadio sarà necessario presentare un valido documento di identità, unitamente al titolo di accesso.

Fonte SSC Napoli

Comments

comments