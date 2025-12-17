Trionfo di solidarietà per i 20 anni della Fondazione Cannavaro Ferrara: 500 cuori al Teatro Mediterraneo per i neonati della Federico II

Una serata magica, avvolta dall’emozione e dalla partecipazione, ha celebrato ieri sera al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare il ventesimo anniversario della Fondazione Cannavaro Ferrara

Il Charity Christmas Show 2025 – Winter Edition si è trasformato in un autentico abbraccio collettivo, registrando un grande successo con la presenza di 500 ospiti che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza ai progetti sociali dell’ente.

L’evento, condotto con eleganza da Veronica Maya, ha rappresentato la sintesi perfetta tra intrattenimento di alta qualità e filantropia concreta. A fare gli onori di casa, visibilmente commossi per il traguardo dei due decenni di attività, i Founders Fabio e Paolo Cannavaro e Ciro e Vincenzo Ferrara, affiancati dalla storica madrina Maria Mazza.

La serata è iniziata con un’esperienza sensoriale nel Foyer, poi l’eccellenza gastronomica campana è stata protagonista in Sala Italia grazie alle creazioni di 25 chef e 10 maestri pasticcieri, per poi esplodere in un party esclusivo che ha unito musica, risate e spettacolo.

Il vero cuore pulsante dell’evento ha battuto all’unisono per un obiettivo vitale: dotare la Terapia Intensiva Neonatale (TIN) del Policlinico Federico II di tecnologie salvavita di ultima generazione. In un’Italia dove nascono ogni anno oltre 30.000 prematuri, la tecnologia non è solo un supporto, ma rappresenta la sopravvivenza stessa. Grazie alla generosità dei presenti, i fondi raccolti saranno devoluti all’Associazione Soccorso Rosa Azzurro, presieduta dal Prof. Francesco Raimondi e diretta da Pina Manzi. Il ricavato finanzierà l’acquisto di strumentazioni ad alto impatto clinico fondamentali per i piccoli pazienti: un video laringoscopio neonatale per gestire le intubazioni difficili, un sistema avanzato di stabilizzazione del tubo endotracheale per la ventilazione meccanica e un sofisticato sistema di controllo del rumore ambientale con cuffie mono paziente, essenziale per ridurre lo stress cerebrale e favorire la guarigione neurologica. Si tratta di un supporto cruciale per il più grande punto nascita del Sud Italia che ha alla direzione generale la Dott.ssa Elvira Bianco.

L’atmosfera di festa è stata resa indimenticabile da un cast artistico apprezzatissimo che ha scatenato un tripudio di applausi: l’energia travolgente di Sal da Vinci, l’ironia di Peppe Iodice e il ritmo incalzante di Decibel Bellini hanno acceso la platea, arricchita dalla presenza di Angela Achilli, inviata del programma di Rai2 “Bella Mà”, di Diletta Acanfora, volto del programma Rai1 “Vista Mare”, della giornalista Jolanda De Rienzo e della conduttrice di “Casa Mariù”, Mariù Adamo.

Uno dei momenti di maggiore coinvolgimento è stato quello dedicato alla prestigiosa Lotteria benefica, che ha messo in palio pezzi unici ed esclusivi donati per la causa. Tra i premi più ambiti figuravano un quadro raffigurante Diego Armando Maradona della Galleria San Babila di Milano, una suggestiva foto di Napoli firmata da Federica Gioffredi, il prezioso Corno di Luciano Somma, una lampada di Trombetta e una scultura di Marco Coda. In palio anche un Kit Padel Givova e grande entusiasmo per l’assegnazione di due magliette ufficiali della SSC Napoli — di McTominay e Di Lorenzo — autografate da tutta la squadra.

“Celebrare 20 anni significa guardare a quanto fatto, ma soprattutto impegnarsi con ancora più forza per le sfide di domani” hanno dichiarato i fondatori, ribadendo come “Supportare la TIN significhi investire sulla vita stessa e dare ai piccoli guerrieri la migliore partenza possibile”.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie a una grande catena di solidarietà che ha coinvolto donatori, istituzioni e partner, con il coordinamento della Responsabile Marketing Stefania Avallone e il supporto organizzativo di Van Ideas, Le Mille Me Communication e Studio Uno Marketing. La Fondazione Cannavaro Ferrara chiude così il suo ventennale guardando al futuro con la consapevolezza che, insieme, è possibile continuare a essere un faro di speranza per chi ne ha più bisogno.

