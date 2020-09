Trofeo Gamper: l’Inter rifiuta l’invito del Barcellona

Sabato 19 settembre alle ore 19:00 a Barcellona, a porte chiuse, è in programma la 55° edizione del trofeo Gamper.



Il Barcellona ha invitato l’Inter quale avversaria dell’edizione 2020, ma il club nerazzurro ha rifiutato di partecipare per evitare rischi legati al coronavirus.

Considerando la difficoltà di invitare altre squadre internazionali per i problemi di quarantena per chi rientra dalla Spagna in alcune nazioni, saranno gli spagnoli dell’Elche a sfidare i catalani.

Partita in diretta TV su TV3 e Barça TV.

