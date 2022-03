Trombetti, ex rettore Federico II: “Il Napoli deve fare 7 vittorie per lo scudetto”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Guido Trombetti, ex rettore dell’Università Federico II di Napoli.

Di seguito il suo intervento:

“Ho visto Bologna-Atalanta e i padroni di casa potevano vincere facilmente, ma hanno divorato tanti gol. Dal punto di vista della consistenza l’Atalanta non è tanta roba, può essere una partita abbordabile per il Napoli. Gli azzurri per lo scudetto devono fare almeno 7 vittorie. Con Atalanta, Roma, Fiorentina e Lazio saranno partite determinanti e lo diremo per ognuna ogni settimana.

Il Napoli ne ha sprecate tante regalando la vetta al Milan, oggi non può permettersi di sbagliare più nulla. Quella di Bergamo non sarà impossibile, l’Atalanta ha i suoi problemi. In casa Napoli mi continua a turbare la situazione infortuni, soprattutto quelli muscolari. A fine anno, oltre alla rivoluzione dei calciatori servirà quella dello staff.

Assenza Osimhen? Confido che Mertens realizzi con Insigne e Politano un Amarcord del Napoli che fu dandoci soddisfazioni. Nelle prossime partite l’attaccante avrebbe comunque avrebbe preso l’ammonizione, però quella con l’Udinese è quella più ingiusta. Prima o poi sarebbe stato squalificato perché non sta buono lì in campo, ha il difetto di protestare troppo e farsi prendere in antipatia dagli arbitri. Almeno così azzeriamo la diffida.”

