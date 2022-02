Trombetti: “Il Napoli si collocherà sulla scia di squadre come l’Atalanta che fanno campionati eccellenti”

Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Guido Trombetti, professore e accademico.

“Più che immaginare dobbiamo sperare per il Napoli che l’Inter abbia una battuta d’arresto. Io non sono ottimista in chiave Scudetto, 7 punti sono tanti. Il Napoli ha buttato il suo campionato con Spezia, Empoli e Sassuolo, sono 8 punti che gridano vendetta. Noi dobbiamo fare tutto il possibile e quindi vincere in campi come quello del Venezia.

Il Napoli per tenere il passo dell’Inter dovrà fare 38 gol fino alla fine del campionato: ma chi li fa? Possibile rinforzare la squadra abbassando il monte ingaggi? No, questo è impossibile. Senza dubbio il Napoli vivrà un ridimensionamento, credo che il Napoli si collocherà sulla scia di squadre come l’Atalanta che fanno campionati eccellenti senza messi incredibili”.

Comments

comments