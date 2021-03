Troppe partite in Champions, la protesta delle Leghe europee

Il nuovo format della Champions League che dovrebbe prendere il via dal 2024 vede le squadre giocare un minimo di 10 gare non più di 6 come accade con il format attuale.

Ma le Leghe europee non ci stanno e sperano che l’UEFA accolga la loro richiesta di diminuire il numero di gare almeno ad 8 per non ingolfare troppo il calendario degli impegni stagionali delle varie squadre.

L’obiettivo, comune ad oltre 300 club, è quello di non sacrificare l’interesse dei vari campionati nazionali con l’aumento delle date da rendere disponibili per l’ulteriore aumento del numero di partite da giocare in Champions.

