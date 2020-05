L’ambasciatore cinese in Israele, Du Wei, è stato trovato morto domenica mattina nella sua residenza a Herzelyia, a pochi chilometri da Tel Aviv.

Dopo una prima analisi del corpo non sono state trovati segni di violenza e l’ambasciatore sarebbe morto per un arresto cardiaco. Le cause del decesso vanno ancora confermate e per ora le indagini sono ancora in corso.

