Trust Salernitana ancora a rischio la Serie A per il club campano

Nei giorni scorsi Claudio Lotito si è affidato al trust per cedere la Salernitana dopo la promozione in Serie A e l’impossibilità prevista dallo statuto FIGC di avere nello stesso campionato due club con la stessa proprietà [LEGGI QUI].

Ma sul trust della Salernitana ci sono ancora dei rilievi mossi dalla FIGC e che, se non risolti, metterebbero ancora a rischio l’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie A.

Le criticità che la FIGC nelle prossime ore dovrebbe comunicare al club campano riguardano in modo particolare:

le 2 società trustee sono legate agli ex azionisti Enrico Lotito e Marco Mezzaroma;

l’indipendenza e i ruoli del trust;

i problemi di liquidità finanziaria nell’immediato;

chi farebbe il prezzo del club in caso di futura vendita;

la durata del trust;

le diverse proroghe negli accordi di rivendita.

Comments

comments