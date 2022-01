Tuchel su Lukaku: “Era diventata una questione troppo rumorosa, ho deciso di lasciarlo fuori per questo motivo”

Allo Stamford Bridge si sta giocando Chelsea-Liverpool, e nel pre partita inevitabilmente Thomas Tuchel ha parlato dell’esclusione di Romelu Lukaku dai convocati nei Blues.

Dopo i primi 45 minuti di gioco i padroni di casa pareggiano in rimonta per 2-2 e i Reds in campo hanno fatto a meno di Allison, Matip e Firmino per un tampone sospetto.

Nel pre partita, l’allenatore del Chelsea parla così ai microfoni di Sky Sport su Lukaku: “Era diventata una questione troppo rumorosa, ho deciso di lasciarlo fuori per questo motivo. Ho parlato due volte con lui, poi con i giocatori più importanti dello spogliatoio. La partita era troppo vicina per muoversi con un’altra decisione”.

Comments

comments