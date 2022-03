Tudor in conferenza: “Il Napoli ha preparato bene la partita, non mi è piaciuto l’arbitraggio”

Igor Tudor, tecnico del Verona, è intervenuto in conferenza stampa, al termine del match casalingo contro il Napoli, vinto per 2-1 dagli azzurri.

“Il Napoli ha preparato bene la partita. Per fare punti dobbiamo essere al completo, avere tutti a disposizioni, in tre o quattro devono fare qualcosa di extra per ribaltare la differenza che c’è con l’altra squadra. Mi dispiace per il secondo giallo a Ceccherini, che per me non esiste, perché secondo me stavamo ribaltando la partita. La direzione arbitrale non mi è piaciuta.

Lazovic è un arma importante per noi. Oggi si doveva fare qualcosa di più, ma il merito è anche del Napoli, che è stato attento e organizzato. In un’analisi a caldo si mettono insieme le due cose.

Cambio idea su Osimhen? Vlahovic è più forte, ma questo non toglie nulla a Osimhen, che è un fuoriclasse. In 9 su 10 dicono che è più forte Vlahovic.

Sono venuti a pressare alti, ma è una cosa che hanno già fatto in passato. Nel secondo tempo stavano calando, e noi stavamo iniziando a controllare la gara. Il rosso poi ha chiuso la partita.

Abbiamo fatto una buona gara, la descriverei così. Loro sono stati più bravi, anche noi lo siamo stati. Abbiamo preso due gol da rimessa laterale.

Falli di mano? Bisogna chiedere all’arbitro, sono queste famosissime interpretazioni che piacciono a loro. Che pericolo c’è a sessanta metri dalla porta? Lasciamo perdere, mi sono già espresso a riguardo”.

Comments

comments