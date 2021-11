Tudor in conferenza: ““Quando giochi contro di noi devo dire che non è facile arbitrare”

L’allenatore del Verona Igor Tudor in conferenza stampa ha commentato la sfida di campionato giocata contro il Napoli al Diego Armando Maradona.

“I punti fatti sono tanti e penso che i nostri punti siano tutti meritati e questo ci deve dare una grande spinta e fiducia.

Espuslsioni? Non ho ancora visto sul video, non le posso giudicare. Sembravano esagerate, però non posso dirlo con certezza.

Quando ottieni 1-1 ti va bene tutto, se c’era altro risultato mi arrabbiavo. Dopo l’1-1 va bene così.

Questa è una gara importante per capire di che pasta sono fatti i miei giocatori e sono contento della risposta. Guardiamo con ottimismo al futuro.

Arbitro? Ognuno può pensarla come vuole. Quando giochi contro di noi devo dire che non è facile arbitrare, devi capire quando è fallo e quando è una pressione. Io ho avuto una buona sensazione per l’arbitro, non era facile qui con fischi e pressione. Non è facile arbitrare qua.”

