Tullio De Piscopo: “Che emozione ieri sera! Se ADL mi ha detto del nuovo allenatore? O’ssape buon… Pino e Diego stanno festeggiando insieme da lassù”

Nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il maestro musicista Tullio De Piscopo.

“E’ stata una serata esagerata, per me è stata un’emozione incredibile visto che sono nato su quel campo lì. Sono cresciuto in curva. Da ragazzino, facevo filone a scuola per andare a vedere il Napoli allo stadio. Ieri ho suonato però per il popolo, non per i VIP…

Ho suonato per tutti e tre gli Scudetti, e anche al passaggio dalla B alla A con Novellino allenatore. Ho partecipato a feste che ricorderò per sempre. Ieri è stata un’emozione incredibile viverla dal di dentro, è stato un crescendo infinito. I napoletani sono giunti da ogni parte del mondo per assistere a questa festa Scudetto. Io ho avuto serie difficoltà a trovare un albergo, ho rischiato di non esserci!

De Laurentiis? E’ straordinario,uno che non molla nulla. Ho chiacchierato a lungo con lui. Ha assistito a tutte le prove generali e ha anche filmato tutto. Se gli ho chiesto il nuovo allenatore del Napoli? Non mi sono permesso, ma lui saprà bene chi prendere. Fidatevi, o’ssape buon’ (ride ndr)…

Spalletti? L’ho sempre amato dai tempi di Udine, è un peccato vederlo andar via. Ora però dobbiamo fare come lo scorso anno: piangiamo e lamentiamoci, visto che ha portato bene! Magari acchiappiamo un nuovo Kvaratskhelia (ride ndr)…

Quanto sarebbe stato bello avere con noi Pino Daniele e Diego Armando Maradona? Ieri sono stati assenti solo fisicamente Entrambi vivono nel cuore di tutti napoletani e ora staranno festeggiando insieme da lassù”.

