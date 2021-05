Il calciatore della Salernitana, Gennaro Tutino, torna a parlare del suo futuro e della promozione in Serie A ottenuta con la squadra granata.



“Ci porteremo sempre nel cuore questo campionato. Spero di restare qua e giocare in serie A in uno stadio Arechi tutto pieno, purtroppo non dipende solo da me.

Il pallone di Pordenone non era leggerissimo. Ogni tanto lo riguardo. Ero sicuro di non sbagliare.”

Comments

comments