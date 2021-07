Tutino, l’agente: “Ha diverse offerte in Serie A e Serie B, il Napoli e Spalletti faranno le dovute valutazioni”

Mario Giuffredi, agente di Gennaro Tutino, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, per parlare del futuro del suo assistito.

L’azzurro è reduce dal prestito alla Salernitana, con cui ha conquistato una storica promozione in Serie A: “Il lavoro procede bene, Gennaro si è messo a disposizione del mister e vuole metterlo in difficoltà. Dopodiché c’è il mercato e vedremo, ci sono diverse situazioni in Serie A e qualcuna importante anche in Serie B. Quando mister Spalletti e il Napoli faranno le loro valutazioni, se vogliono che rimarremo lo faremo, se sarà necessario, invece, fare un’altra esperienza fuori cercheremo di capire quale sarà la situazione migliore. Un consiglio per lui? Non posso darglielo, devo capire al momento. Se Spalletti e il Napoli vorranno, il consiglio sarà di rimanere. Quando avremo maggior chiarezza della situazione, gli darò il mio consiglio”.

Comments

comments