Tutino, l’agente: “Non so se la Salernitana lo riscatterà, ma giocherà comunque in Serie A”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Gennaro Tutino.

L’attaccante, classe 1994, è stato uno dei protagonisti della storica promozione in Serie A della Salernitana, ma il suo cartellino è ancora di proprietà del Napoli: “Tutino merita di giocare in Serie A, non so se lo farà con la Salernitana o con un altro club. A causa delle vicende societarie, penso che, almeno in una fase iniziale, la Salernitana non riscatterà Tutino. A mio parere, potrebbe stare tranquillamente nella rosa del Napoli, ma è giusto che trovi prima spazio in un’altra formazione della massima serie per poi tornare a Napoli da protagonista”.

