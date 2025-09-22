Napoli-Pisa: quali le mossa di Conte e Gilardino?

Napoli-Pisa:manca poco, chi andrà in campo?

Antonio Conte dovrebbe confermare l’ossatura della squadra e ridurre al minimo le rotazioni. Tra i pali si va verso il rientro di Meret, in difesa ancora Beukema-Buongiorno al centro, ai lati Di Lorenzo e poi Olivera per far rifiatare Spinazzola; stesso dicasi per Lobotka, si candida Gilmour in cabina di regia coadiuvato da Anguissa e De Bruyne. Difficile possa fare a meno di McTominay e quindi Lang e Neres potrebbero essere confermati come armi dalla panchina.

Alberto Gilardino studia l’opzione doppia punta in un 3-5-2: potrebbe essere la volta di Nzola dal primo minuto accanto a uno tra Moreo e Meister. A centrocampo Akinsamiro in vantaggio su Tramoni per giocare insieme a Marin e Aebischer, mentre sulle corsie esterne agiranno Leris e Angori (da non escludere Cuadrado). Il terzetto di difesa sarà guidato da Caracciolo, ai suoi lati Canestrelli e Bonfanti, in porta Semper. Out Stengs ed all’ultimo anche Tourè.

