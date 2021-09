Tutti pazzi per Osimhen e c’è già un top club che lo ha messo nel mirino

Tutti pazzi per Osimhen. Non lo hanno certo scoperto in questa settimana ma è chiaro che, due gol così, hanno attirato l’attenzione di chi lo aveva già messo nel mirino.

Victor Osimhen piace e parecchio, a tanti club ma è soprattutto il Manchester United che ne ha fatto più di un pensiero.

Per ora siamo nella fase di attenzione ma di certo i soldi

da mettere sul piatto di un’eventuale trattativa sono tanti, abbondantemente sopra i 100 milioni.

Ovviamente, oggi, ogni discorso è precoce.

C’è una stagione da giocare, Victor dovrà confermare tutte le sue potenzialità e trasformarle in certezze e risultati.

Poi, bisognerà vedere come si classificherà il Napoli e quali saranno gli obiettivi di De Laurentiis.

Infine, ma per questo c’è ottimismo, i conti da profondo rosso dei big club europei dovranno migliorare.

Insomma, l’attenzione intorno al bomber azzurro è altissima.

Osimhen, però, non si farà distrarre da nessuna voce o corteggiamento, nella testa solo un obiettivo: Diventare ‘Extra’ con la maglia del Napoli, come gli ha pronosticato mister Spalletti.

Comments

comments