Tutto pronto per gli internazionali ITF Città di Pozzuoli: sabato 9 settembre l’opening night

Era il mese di ottobre dello scorso anno quando il Tennis Club Pozzuoli si trovò catapultato nel circuito internazionale della racchetta dalla sera alla mattina.

Le difficoltà sorte con i campi del Tc Napoli costrinsero gli organizzatori della Atp Napoli Cup, torneo di categoria 250 dell’Atp, a cercare una sede alternativa per ospitare i primi giorni di torneo.

Il circolo dei Campi Flegrei non si fece sfuggire l’occasione e con grande professionalità e spirito di iniziativa, pur senza alcun preavviso, riuscì ad ospitare l’intero tabellone di qualificazione e il tabellone principale di doppio sino alle semifinali. Da lì l’idea rafforzata di potersi cimentare, in proprio, in un appuntamento del calendario internazionale; anche perché recensioni e gradimento dei tennisti della Atp Napoli Cup erano stati lusinghieri.

A distanza di un anno il Tennis Club Pozzuoli, che solo nel giugno del 2019 apriva ufficialmente i battenti sfidando perplessità, dubbi e scetticismo diffusi, fa il suo esordio nel circuito Itf con un torneo da 25mila dollari. L’entry list di Pozzuoli è molto interessante, con diversi giovani promettenti, italiani e non, tra cui alcuni a ridosso della top 300, che si daranno battaglia sui campi in cemento outdoor.

Favorito del seeding sarà il 25enne romagnolo Enrico Dalla Valle, numero 340 delle ultime classifiche ATP, protagonista di un 2023 che lo ha consacrato tra i giocatori più interessanti dei tornei M25. Nello scorso mese di giugno infatti Dalla Valle ha vinto a Cattolica la prima edizione della “Galimberti Tennis Academy Open”. Ancor prima si era fermato in finale a Monastir in febbraio e in semifinale a Trento nel mese successivo. Testa di serie numero due invece sarà Remy Bertola, nono giocatore tra gli svizzeri dell’ATP con miglior classifica e già vincitore della prima edizione dell’Open Città di Pozzuoli.

Il club caro al presidente Antonio Laezza ha assegnato anche due wild card: per il main draw al 2.7 Cristian Sorrentino, portacolori del sodalizio puteolano, mentre Emanuele Bastia, 2.2 delle classifiche nazionali e vincitore delle ultime edizioni dei tornei open disputati al Pozzuoli, giocherà le qualificazioni.

Sabato 9 settembre, alle 21, il primo torneo internazionale Itf Città di Pozzuoli si presenterà ufficialmente nella splendida struttura di via Vivaldi a Monterusciello nell’opening night.

