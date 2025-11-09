Tutto su Bologna-Napoli

I PRECEDENTI DI BOLOGNA-NAPOLI

Sono 74 i precedenti ufficiali tra le due squadre in Emilia, con bilancio di 33 successi del Bologna (ultimo 3-2, nella Serie A 2018/19), 20 pareggi (ultimo 1-1, nella Serie A dello scorso anno) e 21 vittorie del Napoli (ultima 2-0, nella Serie A 2021/22).



La sfida a Bologna negli ultimi 3 anni si è sempre chiusa in parità: 1-1 nel 2024/25, 0-0 nel 2023/24 e 2-2 nel 2022/23.



L’ultima vittoria del Napoli risale al 17 gennaio 2022, 2-0 azzurro con doppietta di Lozano.

L’ultimo successo del Bologna è un 3-2 del 25 maggio 2019, firmato dai gol di Santander (doppietta) e Dzemaili per i rossoblù, Ghoulam e Mertens per i partenopei.



La prima vittoria assoluta del Bologna nella storia della Serie A a girone unico fu proprio contro il Napoli, 27 ottobre 1929, 4° giornata di andata, 3-1 rossoblù con i gol di Pilati IV, Maini e Schiavio, rete azzurra di Buscaglia.

L’ANALISI DEL MATCH

Prima doppietta in ltalia per Santiago Castro domenica scorsa a Parma: l’argentino classe 2004 è arrivato a 15 reti in 65 partite con il Bologna, 3807 i minuti totali in campo finora, quindi una rete ogni 254.



Il Napoli è la squadra che segna di più nei primi 15′ della ripresa : 5 le reti partenopee siglate fra 46 e 60′ di gioco, su un totale di 16.



|| Napoli, insieme al Pisa, è la squadra della Serie A che calcia più rigori, 3 in 10 giornate, ma è anche quella che ne ha subiti di più: 4.

Napoli una delle 3 compagini della Serie A 2025/26 che guadagna più punti nei secondi tempi rispetto ai risultati del 45′: +7, come Juventus e Roma.



Tra Vincenzo Italiano ed Antonio Conte 4 precedenti ufficiali: bilancio di 2 pareggi e 2 successi in favore dell’allenatore partenopeo.

Da giocatore sono 7 gli incroci tra ltaliano e il Napoli: 1 vittoria dell’attuale mister del Bologna, 4 pareggi e 2 successi azzurri.



Contro il Como, Vanja Milinkovic-Savic ha parato ad Alvaro Morata il suo ottavo rigore da quando veste le maglie di club italiani. Dal 2024/25, il portiere ha parato 6 degli 11 rigori calciati contro in Serie A.

L’incontro sarà diretto dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Fonte SSCN via Kama.Sport

