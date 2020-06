La redazione di Tuttomercatoweb fornisce delle importanti indiscrezioni riguardo un possibile interesse del Napoli per Nicolas Gonzalez dello Stoccarda.

L’esterno d’attacco argentino sta facendo molto bene in Germania e per questo avrebbe attirato l’attenzione dello scouting del Napoli. Potrebbe essere una delle soluzioni per Giuntoli per rinforzare il reparto offensivo azzurro in caso di un possibile partenza.

