La redazione di Tuttomercatoweb fornisce delle importanti indiscrezioni sul futuro di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli.

Sembrerebbe che al momento non ci siano segnali per il rinnovo del contratto del calciatore spagnolo. Il contratto di Fabian scade nel 2023 e al momento di fronte ad un’offerta importante il Napoli farà le sue valutazioni. Già la scorsa estate l’Atletico Madrid si era fatto avanti per lui e questa estate potrebbe riprovarci più concretamente.

