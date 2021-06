Tuttosport conferma: ricapitalizzazione di 400 milioni di euro per la Juventus

Dopo le anticipazione de Il Sole 24 Ore arrivano le conferme anche da Tuttosport, quotidiano sportivo notoriamente molto vicino all’ambiente bianconero.

Secondo il quotidiano torinese l’aumento di capitale è necessario per far fronte alle perdite dell’ultimo bilancio della Juventus e dovrebbe arrivare il prossimo autunno e sarà di circa 400 milioni di euro per lo sviluppo commerciale del marchio e rafforzamento tecnico della squadra.

Soldi che però non servirebbero per il mercato perché arriverebbero soltanto ben oltre il gong finale della finestra estiva del calciomercato.

L’obiettivo è invece quello di dare solidità economica al club e allo stesso tempo portare avanti il progetto di un nuovo ciclo basato sui giovani e su una maggiore sostenibilità del monte ingaggi.

