Tuttosport, Gattuso il favorito per la panchina della Juventus: potrebbe succedere all’amico Pirlo

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport parla di Gennaro Gattuso come principale candidato alla panchina della Juventus.

La posizione di Andrea Pirlo, infatti, è in bilico e anche se dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, la società potrebbe decidere di non confermarlo. Gattuso, che dal canto suo lascerà, con ogni probabilità il Napoli, rappresenterebbe la prima alternativa per i bianconeri e l’interruzione dei contatti con la Fiorentina deriverebbe, appunto, da questo nuovo interesse.

