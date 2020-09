Nell’edizione odierna di Tuttosport si parla della trattativa tra Napoli e Roma per Jordan Veretout, obiettivo di mercato degli azzurri.

Sembrerebbe che il Napoli non sia intenzionato a mollare la presa sul calciatore francese che resta un uomo importante per la Roma ma non incedibile. Con un offerta da 30 milioni, infatti, la società giallorossa potrebbe acconsentire al suo trasferimento.

