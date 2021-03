Tuttosport, Jacobelli: “Nessuno ha considerato le criticità affrontate da Gattuso, sono favorevole a una sua permanenza a Napoli”

Xavier Jacobelli, giornalista e direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per TMW Radio ha parlato del futuro di Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli.

Voce fuori dal coro quella di Jacobelli, che si è detto favorevole a una permanenza del tecnico sulla panchina azzurra, elogiandone i risultati: “Il Napoli tornato in corsa per la Champions? Era nell’ordine naturale delle cose che la squadra di Gattuso, una volta ritrovati i titolari, sarebbe risalita. Le critiche degli ultimi mesi non tenevano conto delle criticità che il tecnico azzurro ha dovuto affrontare: ha giocato partite senza 7-8 giocatori. Sarei favorevole alla prosecuzione del rapporto”.

