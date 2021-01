Tuttosport – La Juve prova a chiudere subito per Milik

L’edizione odierna di Tuttosport parla della situazione relativa a Arek Milik, con la Juventus che vuole provare a chiudere subito la trattativa.

A quanto pare, infatti, il club bianconero spera nello sconto di De Laurentiis per cercare di avere subito il polacco. Ma per riuscire in questo servirà l’accordo tra i due club; tutto ciò nonostante le voci di un possibile ritorno di Quagliarella in bianconero come quarta punta.

Il quotidiano, infine, riporta che la volontà di Milik è decisiva e che, nel caso debba scegliere per giugno, la scelta sarebbe la Juventus.

