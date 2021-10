Tuttosport – Nessuna fretta per il rinnovo di Insigne: l’accordo può attendere

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Lorenzo Insigne, in scadenza alla fine del prossimo giugno.

Stando a quanto riferito dal quotidiano, sia il capitano che il patron azzurro Aurelio De Laurentiis non hanno fretta e stanno mettendo in scena il gioco delle parti, con il numero uno azzurro che propone un prolungamento con cifre al ribasso rispetto a quelle attuali e l’attaccante che, invece, risponde con richieste esose rispetto al momento che stanno attraversando i club. Il tempo per accordarsi non manca e Insigne, al momento, è concentrato esclusivamente sul campo.

Comments

comments