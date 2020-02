Tuttosport – Possibili dimissioni di Bartomeu se confermato il Barçagate

L’inviato in Spagna per Tuttosport, Raffaele Riverso, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare luce sulle ultime a proposito del Barcellona.

“Valverde è stato mandato in modo poco elegante. Se si provasse davvero che esiste il Barçagate potrebbero arrivare delle dimissioni da parte del presidente blaugrana. Setièn ha commesso qualche errore all’inizio, ora sta facendo capire ai giocatori come vuole giocare. Col l’Elbar potrà far riposare giusto un paio di titolari in quanto la sua squadra è ancora in fase di rodaggio.

